"Ночные станции" с кинопоказами откроются в Москве

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

"Ночные станции" с кинопоказами и лекциями появятся в рамках "Ночи в музее" в столице, сообщает Агенство "Москва" со ссылкой на источник в городской дирекции массовых мероприятий. На станциях будут организованы кинопоказы, лекции и творческие встречи с деятелями культуры и искусства.

Планируется открытие не менее трех культурно-образовательных "Ночных станций". Одна из них будет расположена в пешеходной зоны столицы, две – в парковой. Для каждой будет разработана своя тематика и культурно-образовательная программа – "Документальное кино", "Художественное кино" и "Анимация". Мероприятия рассчитаны на участников всех возрастов и будут интересны как детям, так и взрослым. Каждая станция будет работать 21 мая с 12:00 до 00:00.

Международная акция "Ночь в музее" пройдет в столице 21 мая.

Напомним, в прошлом году мероприятия "Ночи в музее" в столице посетили 1,5 миллиона человек. Из-за популярности акцию решили повторить спустя два дня.