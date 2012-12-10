Нобелевская премия: как вручают награды в Осло и в Стокгольме

Вручение Нобелевской премии в Стокгольме. Фото: nobelprize.org

10 декабря вручили награды лауреатам Нобелевской премии этого года. Торжественные церемонии прошли в Осло и Стокгольме. О том, как вручают премии, как проходит Нобелевский банкет и почему посуду после него моют три месяца, читайте в материале M24.RU.

Вручение премии

Нобелевскую премию, по традиции, вручают в день смерти Альфреда Нобеля представителям пяти направлений: физика, химия, физиология и медицина, литература и за содействие установлению мира во всем мире. В этом году торжественная церемония прошла в 111-й раз.

Шведская королевская семья. Фото: nobelprize.org

Первой эстафету приняла столица Норвегии. В Осло наградили лауреатов Нобелевской премии мира. В этом году ее удостоился Евросоюз. В присутствии короля Норвегии Харальда V, его супруги, членов правительства и парламента, премию получили председатель совета ЕС Херман ван Ромпей, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу и председатель Европарламента Мартин Шульц.

Затем действие переместилось в соседнюю скандинавскую страну. В шведской столице торжества начались в Стокгольмском концертном зале. Лауреатов наградил король Швеции Карл XVI Густав. Завершился вечер в Голубом и Золотом залах Стокгольмской ратуши традиционным банкетом и танцами.

Нобелевский банкет

На первом банкете в 1901 году присутствовало всего 113 гостей. В те времена на ужин звали лишь мужчин. В современной Швеции, где люди немного помешались на борьбе за равноправие, на банкете присутствуют порядка 1300 человек, в том числе супруги лауреатов. Каждому гостю за столом отводится всего 60 сантиметров.

Нобелевский банкет. Фото: nobelprize.org

Нобелевский банкет стал своеобразным ритуалом. К этому событию готовятся несколько недель. Тщательно подбирают официантов, поваров, придирчиво относятся к составлению меню. Кстати, до самого начала банкета оно держится в строжайшем секрете. Ужин начинает ровно в 19.00 и длится четыре часа. В его начале произносят два обязательных тоста: за шведскую королевскую семью и в память Альфреда Нобеля.

Гостей обслуживают главный повар, 20 поваров, 8 старших официантов, 210 официантов и официанток, 5 официантов, специализирующихся исключительно на винах, а также несколько десятков человек вспомогательного персонала.

Во время ужина гости едят из банкетного сервиза, который был специально изготовлен к 90-летию премии. Он состоит из 6750 бокалов, 9450 ножей и вилок, 9550 тарелок и одной чайной чашки для принцессы Лилианы, которая не пьет кофе. После праздничного ужина сервиз моют три месяца. Почему так долго? Потому что делается это только вручную.

Завершается вечер танцами в Золотом зале.

Нобелевский сервиз. Фото: Марьяна Пискарева. M24.RU



Лауреаты 2012 года

В 2012 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине разделили биологи Джон Б. Гердон и Синья Яманака. Ученые были награждены за работы в области исследования стволовых клеток.

Француз Серж Орош и американец Дэвид Уайнленд награждены Нобелевской премией по физике за создание технологий управления отдельными квантовыми системами.

Нобелевской премии по химии удостоились два профессора из США - Роберт Лефковиц и Брайан Кобилка - за исследование протеинов и рецепторов передачи импульсов.

Лауреатом премии по литературе стал китайский писатель Мо Янь. Как говорится в заявлении Нобелевского комитета, писатель в своих произведениях с "остротой на уровне галлюцинаций объединяет историю, сказку и современность".

Нобелевская премия по экономике присуждена американцам Элвину Роту и Ллойду Шепли за теории по разработке рыночных институтов.

Нобелевскую премию за заслуги в области укрепления мира получил Евросоюз.

Марьяна Пискарева