Семеновскую площадь освободят от торговых рядов

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Власти Восточного округа Москвы намерены освободить Семеновкую площадь от незаконных торговых палаток. Префект Николай Ломакин провел очередное совещание по этому вопросу.

На сегодня идут судебные процессы по выводу двух объектов, расположенных по улице Измайловский Вал: ООО "Арамис М" и ООО "Три медведя", сообщает пресс-служба префектуры ВАО.

По словам Николая Ломакина, территория, на которой находятся эти объекты, относятся к улично-дорожной сети. Участок Измайловского Вала сильно перегружен: вдоль торговых рядов останавливаются продавцы, некоторые покупатели, что снижает пропускную способность дороги.

"Торговых рядов там быть не должно", - добавил префект. По его просьбе ресурсоснабжающие организации отключат объекты от коммуникаций.

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