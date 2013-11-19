Литература: Николай Алексеевич Некрасов

Фото: ИТАР-ТАСС

Николай Алексеевич Некрасов (1821-1878) — русский поэт, писатель и публицист, революционер-демократ, классик русской литературы. С 1847 года по 1866 год — руководитель литературного и общественно-политического журнала "Современник", с 1868 года — редактор журнала "Отечественные записки".

Наиболее известен такими произведениями, как поэма-роман "Кому на Руси жить хорошо", поэмы "Мороз, красный нос" и "Русские женщины", стихотворение "Дедушка Мазай и зайцы". Одними из самых ярких, но, пожалуй, самых неизвестных его текстов, являются стихотворения-подражания: "И скучно, и грустно, и некого в карты надуть", "Спи, пострел, пока безвредный! Баюшки-баю" и многие другие.

Некрасов ввел в русскую поэзию богатство народного языка и фольклора, широко применяя в своих произведениях прозаизмы и речевые обороты простого народа. Используя разговорную речь и народную фразеологию, он значительно расширил диапазон русской поэзии. Некрасов первым решился на смелое сочетание элегических, лирических и сатирических мотивов в пределах одного стихотворения, что до него не практиковалось. Его поэзия повлияла на развитие русской классической, а позже и советской поэзии.