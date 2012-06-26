Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Свежая пресса

26 июня 2012, 10:35

Обзор московских газет: 26 июня

Никита Михалков аттракционы свежая пресса

Режиссер Никита Михалков хочет построить в "Лужниках" не только дворец кинофестивалей, но и торговые площади, гостиницы и рестораны. Для этого проекта он уже присмотрел себе участок, занятый крытыми кортами и дворцом спорта "Дружба", и теперь пытается заручиться поддержкой мэрии. Год назад мэр Москвы Сергей Собянин, наоборот, приказал ликвидировать в "Лужниках" торговлю, заявив, что это место для отдыха и спорта. «Коммерсант»

Домодедово критикует объединение аэропортов. При слиянии потребуется 135 млрд рублей бюджетного финансирования. Минтранспорт до сих пор не получило позицию Домодедово по поводу объединения столичных аэропортов в о одну структуру. «Известия»

Столичные власти будут агитировать кафе и рестораны указывать в меню калорийность блюд. Об этом говорится в новой концепции продовольственной безопасности, разработанной департаментом торговли Москвы. «Известия»

Основной владелец Магнитки Игорь Рашников может выйти из проекта «Москва-сити», который некогда назывался башней Россия. «Ведомости»

Квадратный метр московской квартиры стал стоить в рублях дороже, чем до кризиса. Причины — рост курса доллара, уменьшение предложения и увеличение спроса на качественное жилье. «Ведомости»

По итогам второго голосования в конкурсе на проект развития «Большой Москвы» выделились лидеры. Их идеи скорее всего и лягут в основу создания столичной агломерации. Первое место занимает концепция «Аэрополиса», которая предусматривает создание городов-спутников вокруг столичных аэропортов. Также экспертам понравилась идея вывода из Москвы промзон, вокзалов и формирование вокруг столицы инновационных промышленных центров. «Московские новости»

На северо-востоке Москвы появится яблоневый сад площадью 5 га с памятником яблоку и светящимся фонтаном в виде этого плода. Сад появится на пересечении улиц Яблочкова и Руставели. «Известия»

Маршруты автобусов и маршруток между Москвой и областью нужно будет согласовывать с мэрией столицы. Соответствующие поправки к постановлению столичного правительства «Об организации регулярных межрегиональных и международных автобусных маршрутов, проходящих по территории г. Москвы» разработал департамент транспорта. Как сообщается в документе, столичные власти будут согласовывать маршруты на 1–3 года. «Известия»

Документы на аттракционы в столице можно будет оформить через интернет. По мнению экспертов, это может увеличить травматизм. Получить разрешение на эксплуатацию аттракциона в Москве можно будет через столичный портал госуслуг. Об этом «Известиям» сообщил советник руководителя столичного IT-департамента Константин Горохов. Власти создают отдельный интернет-ресурс, где будут учтены все аттракционы в городе и собрана подробная информация об их работе. «Известия»

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать