Обзор московских газет: 26 июня

Режиссер Никита Михалков хочет построить в "Лужниках" не только дворец кинофестивалей, но и торговые площади, гостиницы и рестораны. Для этого проекта он уже присмотрел себе участок, занятый крытыми кортами и дворцом спорта "Дружба", и теперь пытается заручиться поддержкой мэрии. Год назад мэр Москвы Сергей Собянин, наоборот, приказал ликвидировать в "Лужниках" торговлю, заявив, что это место для отдыха и спорта. «Коммерсант»

Домодедово критикует объединение аэропортов. При слиянии потребуется 135 млрд рублей бюджетного финансирования. Минтранспорт до сих пор не получило позицию Домодедово по поводу объединения столичных аэропортов в о одну структуру. «Известия»

Столичные власти будут агитировать кафе и рестораны указывать в меню калорийность блюд. Об этом говорится в новой концепции продовольственной безопасности, разработанной департаментом торговли Москвы. «Известия»

Основной владелец Магнитки Игорь Рашников может выйти из проекта «Москва-сити», который некогда назывался башней Россия. «Ведомости»

Квадратный метр московской квартиры стал стоить в рублях дороже, чем до кризиса. Причины — рост курса доллара, уменьшение предложения и увеличение спроса на качественное жилье. «Ведомости»

По итогам второго голосования в конкурсе на проект развития «Большой Москвы» выделились лидеры. Их идеи скорее всего и лягут в основу создания столичной агломерации. Первое место занимает концепция «Аэрополиса», которая предусматривает создание городов-спутников вокруг столичных аэропортов. Также экспертам понравилась идея вывода из Москвы промзон, вокзалов и формирование вокруг столицы инновационных промышленных центров. «Московские новости»

На северо-востоке Москвы появится яблоневый сад площадью 5 га с памятником яблоку и светящимся фонтаном в виде этого плода. Сад появится на пересечении улиц Яблочкова и Руставели. «Известия»

Маршруты автобусов и маршруток между Москвой и областью нужно будет согласовывать с мэрией столицы. Соответствующие поправки к постановлению столичного правительства «Об организации регулярных межрегиональных и международных автобусных маршрутов, проходящих по территории г. Москвы» разработал департамент транспорта. Как сообщается в документе, столичные власти будут согласовывать маршруты на 1–3 года. «Известия»

Документы на аттракционы в столице можно будет оформить через интернет. По мнению экспертов, это может увеличить травматизм. Получить разрешение на эксплуатацию аттракциона в Москве можно будет через столичный портал госуслуг. Об этом «Известиям» сообщил советник руководителя столичного IT-департамента Константин Горохов. Власти создают отдельный интернет-ресурс, где будут учтены все аттракционы в городе и собрана подробная информация об их работе. «Известия»