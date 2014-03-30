Обои от Валентина Юдашкина появятся в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник, 1 апреля, выйдет первая коллекция обоев, созданная Валентином Юдашкиным. Об этом дизайнер сообщил во время общения с журналистами в рамках Недели моды в Москве.

Обои для Дома моды Валентина Юдашкина изготовила та же компания, которая работала над интерьерной коллекцией для брендов Roberto Covalli и Fendi.

"Обойный рынок оказался для меня совсем новым, потому что для себя лично я крашу стены. Когда мы окунулись с дизайнерами и художниками в создание обоев, поняли, что сегодня это дает фантастические возможности. Это не те обои, которые я помню с детства. Сейчас это произведение искусства - ткань, обтянутая шелком, с разнообразными орнаментами и драпировками", - отмечает модельер.

Напомним, ранее Юдашкин уже выпускал коллекцию для дома, куда входили фарфоровая посуда, свечи, рамки, текстиль для ванной, постельное белье и многое другое.