Коллекция Юдашкина открыла Неделю моды в Москве

Фото: M24.ru/Игорь Иванко

25 марта в Гостином дворе стартовал 33-й сезон "Недели моды в Москве. Сделано в России". Несмотря на кризис, дизайнеры российских модных домов Yanastasia, Victoria Andreyanova, Natalia Vаlevskaya, Eleonora Amosova, Alexander Arutyunov и другие нашли в себе силы сделать коллекции и представить их публике.

Как рассказал М24.ru гендиректор Ассоциации высокой моды и прет-а-порте Евгений Ящук, российские дизайнеры ощутили на себе влияние кризиса: "Если торговый оборот падает, то пропадает и желание делать шоу. Не все модельеры смогли закончить коллекции, некоторые даже создали их в урезанном варианте. Однако мы делаем все возможное, чтобы поддержать дизайнеров, берем на себя организацию технических средств для показов, сценографию, подготовку подиума".

Однако, по словам Ящука, несмотря на сложную финансовую ситуацию, есть интересные дебютанты. "У нас в этом году яркая премьера – бренд IVKA, также первый раз продемонстрирует свою коллекцию Kirill Mintsev", – отметил гендиректор.

Не помешал кризис и "модной" благотворительности. 26 марта в рамках Недели моды состоялось открытие VII благотворительной общегородской акции "Поможем подготовиться к школьному балу". «Это мероприятие каждый год проводится совместно с правительством Москвы. Вечерние платья прямо с подиумов поступают к малоимущим выпускникам и детям-сиротам", – рассказал Ящук.

Фото: M24.ru/Игорь Иванко

Сложная финансовая ситуация в стране по-разному влияет на модельеров. Например, дизайнер украшений Анна Славутина признается: "Кризис лично меня заставил быть более организованной. Я стала более ответственно подходить к созданию коллекции. В этот раз, когда я была на выставке в Париже и закупала материалы для коллекции, то уже там понимала, что хотела бы сделать, а не руководствовалась порывом, как раньше. По продажам мы кризиса также не чувствуем. Очень боялись января-февраля, но в этом году они были лучше, чем в предыдущем".

Открылась Неделя моды показом именитого российского модельера Валентина Юдашкина, который представил свою коллекцию prêt-a-porter осень-зима 2015/16. По собственному признанию кутюрье, Янтарная комната Екатерининского дворца в Царском Селе стала источником вдохновения для создания коллекции. История комнаты с XVIII века до наших дней с ее таинственным исчезновением и последующей реконструкцией стала своеобразным символом ускользающей красоты, собственную концепцию которой предложил модельер.

Фото: M24.ru/Игорь Иванко

Прежде всего бросается в глаза сочетание орнаментов, вдохновленных Янтарной комнатой и отсылающих нас к XVIII веку, с силуэтами в стиле 70-х годов века двадцатого. Архитектурные орнаменты на мини-юбках, аппликации, напоминающие барочные гербы, на свитшотах и барочно-вычурный красный на вечерних платьях, усиленный блеском разноцветного стекляруса и раппортами на ткани…

Фото: http://www.fashionweek.ru/

Тема сочетания противоположностей прослеживается и на уровне материалов, когда спортивная куртка из матового полотна сочетается с сияющими золотом брюками или когда нарочито повседневный костюм выполнен из изысканного бархата. Юдашкин отдал должное и коже, одному из наиболее популярных материалов 70-х.

Фото: М24.ru/Игорь Иванко

С пышно декорированными моделями контрастируют предельно лаконичные комплекты из чуть расклешенных брюк и удлиненных блуз, которые украшает лишь выбранная чуть поблескивающая ткань, либо фактурные пуговицы, либо, как ни странно, открывающаяся взгляду при ходьбе подкладка пальто.

Фото: M24.ru/Игорь Иванко

Если вспомнить, что коллекция дома Christian Dior весна – лето –2015 отчасти также была навеяна образами XVIII века, можно говорить о модной тенденции: взгляды модельеров обращаются в эпоху барокко и классицизма, диалектически объединяя их с тенденциями недавних десятилетий.