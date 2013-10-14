Взгляд с подиума: главные модные события Москвы

Валентин Юдашкин. Фото: ИТАР-ТАСС

В понедельник, 14 октября, российский художник-модельер Валентин Юдашкин отмечает 50-летний юбилей. M24.ru рассказывает о главных ежегодных событиях в мире моды, которые происходят в Москве.

Неделя моды в Москве

Это событие берет свое начало в 1994 году. Неделя моды в Москве проходит два раза в год, в конце марта (показы осень-зима) и в конце октября (показы весна-лето). В рамках Недели дизайнеры представляют одежду класса прет-а-порте, то есть готовые модели, которые производятся большими партиями и в стандартных размерах.

Задача Недели моды в Москве - способствовать развитию индустрии моды в России и представлять лучшие образцы мировой моды на подиуме.

В этом году Неделя моды пройдет с 30 октября по 4 ноября. Среди участников - модельеры Валентин Юдашкин, Игорь Гуляев, Игорь Чапурин, Вячеслав Зайцев, Макс Черницов, Ольга Русан, Алена Ахмадулина, Сергей Ефремов, Элеонора Амосова, Сергей Сысоев, Гордиенко, Татьяна Александровна и другие.

Российская неделя моды

Также как и Неделя моды в Москве, Российская неделя моды (Russian Fashion Week) проходит дважды в год - в апреле и октябре. Каждый сезон проводится более 50 показов коллекций дизайнеров из России, ближнего и дальнего зарубежья. Постоянными участниками являются известные российские дизайнеры Вячеслав Зайцев, Татьяна Парфенова и другие. Список зарубежных гостей включает Vivienne Westwood, Julien Macdonald, Matthew Williamson, Eley Kishimoto, Jenny Packham, Sophia Kokosalaki и многих других.

Российская неделя моды проходит при поддержке Министерства культуры России и под патронажем Российского союза промышленников и предпринимателей. В этом году она начнется 25 октября.

Международный день моды в Москве

Международный День Моды в Москве (Moscow Fashion Day или Worldwide Fashion Day in Moscow) - это международный проект, направленный на поддержку и развитие модной индустрии и международных отношений в сфере легкой промышленности, а также популяризацию российской моды и поддержку молодых дизайнеров.

Проект проходит 2-4 раза в год. Лучшие российские дизайнеры-участники MFD выступают в партнерских международных конкурсах моды, проводимых во Франции, Италии, Мальте и многих других, а также получают возможность для массового производства своих коллекций.

Модели Christian Dior на Красной площади в Москве, 1959 год. Фото: ИТАР-ТАСС

Fashion Factory

В октябре этого года в Культурном центре ЗИЛ стартовал новый проект Fashion Factory, связанный с развитием российских творческих индустрий в сфере моды. Ожидается, что Fashion Factory станет платформой, вокруг которой объединятся молодые дизайнеры и организаторы модного бизнеса.

Планируется, что рамках Fashion Factory будут проводиться выставки и показы молодых дизайнеров, а также будет создана высокотехнологичная производственно-экспериментальная лаборатория, в которой будут решаться прикладные задачи модной индустрии, а также проводиться исследования, демонстрация и продвижение инновационных материалов и технологий.

В СССР

Первый международный показ мод в советской Москве состоялся в 1959 году. В его рамках свою новую коллекцию привез дом Christian Dior. Двенадцать моделей под руководством Ива Сен-Лорана, который был художественным директором "Диор" с 1957 по 1960 годы, прилетели в Москву 10 июня. Дефиле, проходившее в доме культуры "Крылья Советов", посетили 11 тысяч человек. За 5 дней состоялось 14 показов, а каждая из моделей вышла на подиум около 140 раз.

Желая привлечь внимание к показу, организаторы устроили прогулку моделей Dior по Москве, которая была запечатлена для журнала Life. Серия снимков называлась "Модели бренда Dior гуляют по консервативной Москве 1959 года". Вид манекенщиц часто шокировал окружающих: кто-то рассматривал их с интересом, кто-то с удивлением, кто-то даже с явной агрессией, но равнодушных не оставалось. Марке Dior был свойствен неестественный шик и дороговизна нарядов, которые ввел в моду сам Кристиан Диор, так что фото демонстрировали максимальный контраст между французскими моделями и простыми советскими женщинами.