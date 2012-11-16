Руководство телеканала "Подмосковье" покидает свои посты

Наталья Кудряшова. Фото: ИТАР-ТАСС

Генеральный директор телеканала "Подмосковье" Наталья Кудряшова покидает свой пост, информирует "Интерфакс". Вместе с ней уходят ее заместители, главный редактор, главный режиссер и другие сотрудники.

"Команда ТВ Подмосковье ушла. Все срочно сдаем дела, мат.часть и т.п. Сама не ожидала, что все встанут и уйдут…", - написала в своем микроблоге в Twitter Кудряшова.

Согласно материалу, ссылку на который опубликовала Кудряшова, решение о ее отставке было принято новым руководством региона.

Телеканал был создан по инициативе губернатора Московской области Бориса Громова в сентябре 2003 года. Кудряшова руководила телеканалом с 2008 года.