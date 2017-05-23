Житель Мельбурна снял на камеру вспышку на небе и НЛО

Фото: скриншот с YouTube.com

Жителю города Мельбурна в Австралии удалось снять на камеру яркую вспышку и непонятный движущийся объект. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Австралиец Бред Морис использовал видеокамеру для наблюдений за ночным небом, однако, в ночь на субботу, вместо звезд, увидел кое-что гораздо более необычное – НЛО, который может достигать 300 метров в длину.

YouTube/Пользователь: brad morris

На записи виден объект вытянутой формы с острым носом. В момент вспышки на небе Морис подумал, что наблюдает падение метеорита, но при просмотре записи заметил по бокам предполагаемого метеорита некое свечение, похожее на два "крыла".