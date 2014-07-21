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Политика

21 июля 2014, 20:48

Минюст включил в список иностранных агентов "Мемориал" и "Агору"

НКО иностранное финансирование власть Минюст реестр

Фото: ИТАР-ТАСС

Правозащитный центр "Мемориал", фонд "Общественный вердикт" и ассоциация "Агора" попали в список иностранных агентов. Всего в реестр НКО Минюст добавил еще пять организаций, сообщается на сайте министерства.

Помимо трех названных организаций иностранными агентами признаны калининградская региональная общественная организация "Экозащита! - Женсовет" и автономная некоммерческая организация "Юристы за конституционные права и свободы". Отмечается, что организации были включены в реестр на основании решений прокуратур субъектов, при этом сами организации могут обжаловать в суде решение о включении в список НКО.

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Организации, включенные в реестр, раз в полгода должны предоставлять в уполномоченный орган отчет о своей деятельности и персональном составе руководящих органов. Также ежеквартально они должны подавать документы о целях расходования денег, в том числе полученных из иностранных источников.

Кроме того, организации из реестра раз в полгода должны размещать в интернете или СМИ отчеты о своей деятельности. За нарушение этих обязательств на организации налагается административная ответственность в виде штрафа для должностных лиц в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей и для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

На сегодняшний день реестр иностранных агентов содержит информацию об 11 некоммерческих организациях.

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