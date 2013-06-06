Число обратившихся к психологам из-за ЧП на "красной" ветке не выросло

Фото: ИТАР-ТАСС

Количество звонков на телефон доверия во время произошедшего накануне пожара на Сокольнической линии метро не превысило обычное число обращений. Об этом во время пресс-конференции сообщила руководитель отдела неотложной психиатрии и помощи при чрезвычайных ситуациях центра психиатрии им. В.П.Сербского Анна Портнова.

Портнова уточнила, что острых психологических реакций после ЧП на "красной" ветке отмечено не было. Однако психологи центра имени В.П.Сербского готовы помочь обратившимся за помощью людям, подчеркнула она.

Многие проблемы во время коллапса были вызваны не столько самой транспортной проблемой, сколько хамским поведением людей. Неадекватные и агрессивные люди влияют на состояние толпы и рождают панику. Лучшая реакция по отношению к агрессивным людям – не поддаваться на провокации агрессоров, отметила эксперт.

Портнова рассказала о том, что помимо непосредственно пострадавших от чрезвычайных ситуаций появляются еще и так называемые вторичные жертвы. Это люди с неустойчивой психикой, которые после увиденного в СМИ происшествия начинают испытывать психопатические синдромы. Такие люди также нуждаются в психологической помощи.

Во время чрезвычайных ситуаций, по словам Портновой, самое главное не поддаваться панике. Например, нужно постараться досчитать до ста или завести беседу с кем-то, кто находится рядом. Нужно искать поддержку со стороны других пострадавших и самим ее оказывать. Человеку легче сохранять спокойствие, когда он помогает другим. Кроме этого, во время паники помогает глубокое дыхание или жевание жвачки. Если вы попали в опасную ситуацию вместе с ребенком, нужно постараться отвлечь его внимание и говорить о чем-нибудь постороннем.

Как отметила психолог, если человек после ЧП хочет пользоваться другим маршрутом, не надо его отговаривать. Страх пройдет через какое то время.

Напомним, накануне между станциями "Охотный ряд" и "Библиотека имени Ленина" загорелся высоковольтный кабель. Спасателям пришлось эвакуировать около 4,5 тысяч пассажиров. В результате инцидента, по данным МЧС, пострадали 76 человек, 16 из них попали в больницы. В связи с происшествием движение поездов на участке от станции "Парк культуры" до "Комсомольской" было прекращено. Из-за сильного задымления на вход были закрыты станции "Охотный ряд", "Библиотека им. Ленина" и "Комсомольская".