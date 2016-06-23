Игрок сборной России по хоккею получил приз лучшему новичку сезона в НХЛ

Фото: m24.ru/Анна Юргенсон

Российский нападающий клуба Chicago Blackhawks Артемий Панарин получил приз лучшему новичку НХЛ. Победитель был объявлен в ночь на четверг на церемонии вручения индивидуальных наград лиги в Лас-Вегасе, сообщает официальный сайт НХЛ.

"Колдер Трофи" достался 24-летнему Артемию Панарину, который ранее выступал за СКА.

Панарин в завершившемся сезоне набрал 77 очков (30 шайб и 47 голевых передач) в 80 поединках за клуб в регулярном чемпионате и семь очков (2+5) в семи матчах плей-офф.

Помимо Панарина на приз претендовали форвард Edmonton Oilers Коннор Макдэвид и защитник Philadelphia Flyers Шейн Гостисбеер.

Россиянин оказался в компании своих легендарных соотечественников, завоевывавших "Колдер Трофи" ранее: Павла Буре, Евгения Малкина, Александра Овечкина, Сергея Макарова, Сергея Самсонова и Евгения Набокова.