Брошенному в столичном аэропорту коту Барсику ищут хозяев

История кота Барсика, которого хозяева оставили в аэропорту Домодедово из-за отсутствия одного из документов, получила продолжение спустя несколько месяцев.

Питомца приютила сотрудница аэропорта, и за это время он смог адаптироваться, однако найти новый дом для 11-летнего животного оказалось непросто.

После того как история стала известна в Сети, появилось немало желающих забрать кота, но временная хозяйка тщательно отбирает кандидатов.

