Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 10:00

Город

Мальки розового амфиприона появились в Московском зоопарке впервые за 15 лет

Мальки розового амфиприона появились в Московском зоопарке впервые за 15 лет

В Зюзино семейство лисиц с детенышами вышло к людям днем

Новости регионов: в Калининграде спасли лося, упавшего в пустой бассейн у частного дома

"Спецреп": фейк-терьер

Новости регионов: мощный снегопад накрыл Камчатку

Московский зоопарк показал, как хорьки достают говядину из коробки

Ветеринары заявили, что нельзя смешивать готовый корм с домашней едой

Забег корги состоялся в перерыве матча НБА между "Денвером" и "Миннесотой"

Сезон "белкопада" начался в Москве

Зрители Москвы 24 прислали видео конфликта кота и ворона в Черемушках

Впервые за 15 лет в Московском зоопарке появились мальки розового амфиприона, одного из видов рыб-клоунов. Это второе поколение амфиприонов, родившееся в зоопарке. Их родителям уже 22 года.

Немо, которого искали в известном мультфильме, относится к тому же роду рыб-клоунов. Сейчас мальки находятся в лаборатории отдела "Аквариум". Взрослых особей можно увидеть в павильоне "Экзотариум" на Новой территории.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоЕвгения МирошкинаДмитрий Козачинский

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика