Мальки розового амфиприона появились в Московском зоопарке впервые за 15 лет

Впервые за 15 лет в Московском зоопарке появились мальки розового амфиприона, одного из видов рыб-клоунов. Это второе поколение амфиприонов, родившееся в зоопарке. Их родителям уже 22 года.

Немо, которого искали в известном мультфильме, относится к тому же роду рыб-клоунов. Сейчас мальки находятся в лаборатории отдела "Аквариум". Взрослых особей можно увидеть в павильоне "Экзотариум" на Новой территории.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.