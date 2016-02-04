04 февраля 2016, 18:00Общество
"Интервью": Игорь Хатьков – о ранней диагностике онкозаболеваний
- Название: "Интервью"
- Ведущий: Федор Баландин
- Гость: Игорь Хатьков
- Когда смотреть: по будням на телеканале "Москва 24"
- Для кого: для жителей столицы
В рамках Дня борьбы с онкологическими заболевания в студии телеканала "Москва 24" побывал главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков. В интервью он рассказал о важности и необходимости ранней диагностики данного заболевания, а также о методах борьбы с раком.