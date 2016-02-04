"Интервью": Игорь Хатьков – о ранней диагностике онкозаболеваний

Название: "Интервью"

Ведущий: Федор Баландин

Гость: Игорь Хатьков

Когда смотреть: по будням на телеканале "Москва 24"

Для кого: для жителей столицы



В рамках Дня борьбы с онкологическими заболевания в студии телеканала "Москва 24" побывал главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков. В интервью он рассказал о важности и необходимости ранней диагностики данного заболевания, а также о методах борьбы с раком.