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04 февраля 2016, 18:00

Общество

"Интервью": Игорь Хатьков – о ранней диагностике онкозаболеваний

"Интервью": Игорь Хатьков – о ранней диагностике онкозаболеваний

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  • Название: "Интервью"
  • Ведущий: Федор Баландин
  • Гость: Игорь Хатьков
  • Когда смотреть: по будням на телеканале "Москва 24"
  • Для кого: для жителей столицы

В рамках Дня борьбы с онкологическими заболевания в студии телеканала "Москва 24" побывал главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков. В интервью он рассказал о важности и необходимости ранней диагностики данного заболевания, а также о методах борьбы с раком.
Сюжет: Столичное здравоохранение: изменения и нововведения
здравоохранение интервью рак Федор Баландин медицина Ксения Седунова Игорь Хатьков
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