В Госдуму внесен законопроект о запрете иностранных слов

Либерал-демократы внесли в Госдуму законопроект, который предполагает суровое наказание для журналистов и должностных лиц за использование иностранных слов и выражений. Отказываться от заимствований вроде сундук, скатерть и балкон не собираются, также, как и от терминов, которые пришли с прогрессом, например, модем, байт и ксерокс.

Не понравились депутатам только те слова, у которых в русском языке есть аналоги. Как выяснилось, больше всего их раздражают междометия вроде "О кей!" и "Вау!".

В новом законопроекте расписали и возможные штрафы. Для граждан - до двух с половиной тысяч рублей, для должностных лиц - до пяти, для юридических - аж до 50 тысяч рублей.