Задержанный в Турции россиянин находился в международном розыске

Турецкие спецслужбы были хорошо осведомлены о контактах одного из задержанных в Турции россиян Айдара Сулейманова с террористами "Исламского государства". Об этом заявила в ходе брифинга в Москве официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, о связях Сулейманова с боевиками ИГ было известно всем странам, взаимодействующим по линии Интерпола, включая Турцию.

Сулейманов является одним из задержанных в Турции трех россиян. Он находился в международном розыске в связи с причастностью к ИГ. Подробности смотрите в сюжете телеканала "Москва 24".