Туристка рассказала об обстановке в Турции на фоне пожара

Туристка Ангелина Галичева рассказала об обстановке в Турции на фоне пожара

"Я нахожусь в городе Сиде, который недалеко от места происшествия. Буквально час назад небо было абсолютно черным, сейчас ситуация уже получше, но продолжают летать вертолеты и самолеты экстренной помощи. Никакой паники нет. Отдыхающие в полной безопасности, все купаются, развлекаются. Никакой экстренной эвакуации от отеля не было", – сказала туристка.

Сильный лесной пожар разгорелся в турецкой Анталье, в его тушении задействованы 15 вертолетов. Пламя раздувает сильный ветер, в районе уже эвакуировали жителей трех кварталов. Над городом поднимается дым. В зону стихийного бедствия отправился министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.