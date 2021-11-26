Новости мира: Чехия вводит режим ЧС из-за коронавируса

Чехия вводит режим ЧС из-за коронавируса. Отменяются массовые мероприятия, запрещается работа ресторанов после 22:00, для тех, кто не привился и не переболел, объявлен локдаун. За сутки в стране выявляется более 20 тысяч новых случаев. Ковид не пощадил даже президента. Милош Земан был доставлен в госпиталь после положительного ПЦР-теста. Причем случилось это спустя всего несколько часов после того, как его выписали из той же самой больницы, он там лечился от другой болезни.

Ужесточают антиковидные меры и в соседней Словакии. Там закрывают торговые центры и вводят двухнедельный локдаун. Людям нельзя покидать районы, где они живут, за исключением похода на работу, в школу или к врачу. Запрещено собираться более шести человек единовременно.

Закручивают антиковидные гайки и в Австрии. Там будут штрафовать за отказ от предстоящей обязательной вакцинации. Те, кто не сделал первую прививку, заплатят 3,6 тысячи евро, отказ от ревакцинации обойдется 1 450 евро. К тому же для непривитых граждан продлят локдаун. Тем же, кто получил вакцину, разрешат свободно передвигаться по улицам с 13 декабря.

В Африке обнаружили новый штамм коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения ЮАР Джо Фаахла. По его словам, инфекция стремительно распространяется по стране и скоро может захлестнуть весь континент, а потом и мир. По мнению медиков, новая версия ковида еще более заразна, чем штамм "Дельта", а существующие вакцины от нее малоэффективны. В Европе уже отреагировали на эту новость. Британия закрывает воздушные границы для шести африканских стран.

В Польше нелегальные мигранты подняли бунт в центре временного содержания. Они пытались сломать ограждение и вырваться на свободу. Вероятно, так беженцы отреагировали на информацию о том, что их собираются отправить на родину в Ирак. В итоге бунт был подавлен, сбежать никому не удалось.

А вот из Белоруссии нелегалы улетают домой без сопротивления. Из Минска вылетел уже второй самолет с иракскими мигрантами. Некоторые признались, что даже рады депортации. Они надеялись быстро попасть в Европу, а вместо этого несколько недель мерзли в лесу.

В Британии запретили спасать мигрантов, тонущих при попытке переправиться через Ла-Манш. Каждый день в воды пролива выходят десятки лодок с беженцами. Иногда они переворачиваются, из-за этого только по официальной информации уже погибло 27 человек.

На Соломоновых островах новая волна протестов. Люди, недовольные экономической ситуацией в стране, подожгли здание парламента. Демонстранты требовали отправить правительство в отставку и поменять экономический курс. Протестующие уверены, что власти их просто не слышат и прикладывают недостаточно усилий для развития страны.

В США отметили День благодарения. В этом году, несмотря на пандемию, праздновали с размахом, и без всяких ковидных ограничений. С самого утра в центре Нью-Йорка начали собираться люди, чтобы посмотреть на традиционный парад. Шествие проводилось уже в 95-й раз. Зрители увидели огромные шары в форме мультяшных героев, уличных артистов и шагающие оркестры. После все отправились по домам ужинать традиционной индейкой.

В Египет теперь стоит ехать не только за Красным морем, но и чтобы пройти по дороге "фараонов". Крупнейший в мире музей под открытым небом появился в Луксоре. Аллея больше двух километров соединяет древние храмы. Там все, как во времена древних египтян. На пути больше тысячи статуй, среди них сфинксы с головой барана и телом льва. Аллея веками находилась под толстым слоем песка. Раскопки идут уже больше 70 лет.

В Амстердаме начали тестирование так называемых роболодок. Эти суда не только перевозят пассажиров по каналам, но и собирают мусор. Беспилотные лодки вмещают 5 человек, при этом, когда пассажиров нет, салон может трансформироваться в мусорный бак. На роболодках установлен электродвигатель. Зарядки хватает на 10 часов. Пока водные роботы работают в тестовом режиме, но скоро их планируют запустить на полную мощность.

Марсоход Curiosity сделал панорамный снимок красной планеты со склона горы Шарп. Это позволило специалистам выявить скрытые детали ландшафта. В правом углу панорамы находится гора Рафаэля Наварро, сзади нее – верхняя часть горы Шарп. Также в кадр попал кратер шириной 154 километра, образованного в результате удара в далеком прошлом.