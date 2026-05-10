Новости мира: километры пляжей скрылись под морской пеной в Аргентине

В Аргентине любой желающий может выйти из морской пены, под которой скрылись километры пляжей. Это редкое и впечатляюще явление природы. Сильный ветер сносит все на своем пути, а дождь льет как из ведра. Всему виной внетропический циклон, который помимо штормовой погоды принес и резкие перепады температуры. Стихия нанесла значительный материальный ущерб.

Эвакуация пассажиров с лайнера, где обнаружили хантавирус продолжается. Он стоит в порту Тенерифе. После того, как все пассажиры покинут судно, оно с частью экипажа отправится в Нидерланды для дезинфекции. Хантавирус выявили у восьми человек, трое умерли, один в критическом состоянии. Всего на борту было полторы сотни пассажиров.

