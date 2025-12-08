08 декабря, 07:45В мире
У китайской пары родилась голубоглазая светловолосая девочка
В Китае у семейной пары родилась девочка со светлыми волосами и голубыми глазами. Первоначально родители заподозрили, что в больнице могли перепутать детей, но ДНК-тест подтвердил отцовство.
После этого семья начала изучать родословную и выяснила, что у прадеда девочки по отцовской линии были русские корни, однако после него в роду рождались только мальчики, и лишь спустя несколько поколений рецессивные гены проявились.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.