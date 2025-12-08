У китайской пары родилась голубоглазая светловолосая девочка

В Китае у семейной пары родилась девочка со светлыми волосами и голубыми глазами. Первоначально родители заподозрили, что в больнице могли перепутать детей, но ДНК-тест подтвердил отцовство.

После этого семья начала изучать родословную и выяснила, что у прадеда девочки по отцовской линии были русские корни, однако после него в роду рождались только мальчики, и лишь спустя несколько поколений рецессивные гены проявились.

