Песков заявил о работе над возможной кредитной амнистией для мобилизованных

Вопрос о возможной кредитной амнистии для мобилизованных прорабатывается. Об этом заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что вопрос прорабатывается на уровне правительства, в экономическом секторе. Однако четкая позиция пока не сформирована. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.