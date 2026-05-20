Россия и Китай подписали около 20 совместных документов

Представители России и Китая подписали около 20 совместных документов в рамках визита Владимира Путина в Пекин. Соглашения касаются сотрудничества в промышленности, торговле, транспорте, строительстве, образовании, энергетике и кинематографии.

По итогам прошлого года товарооборот продовольствия между странами вырос на 21% и достиг 11 миллиардов долларов. Общий товарооборот России и Китая с начала года увеличился почти на 20%.

Лидер КНР Си Цзиньпин и Владимир Путин также подписали заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.