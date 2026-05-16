Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом по приглашению Си Цзиньпина 19–20 мая

Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 19–20 мая. Об этом сообщили в Кремле.

На переговорах обсудят двусторонние отношения, пути углубления партнерства и стратегического взаимодействия между странами. Также запланирован обмен мнениями по основным международным и региональным проблемам.

По итогам встречи ожидается подписание совместного заявления и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.

