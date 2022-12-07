Новости часа: Путин отметил в СПЧ потенциал международной правозащитной площадки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российский Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) мог бы стать эффективной международной площадкой по защите прав человека. Об этом заявил Владимир Путин.

Правительство РФ в 2023 году продолжит поддержку авиакомпаний. В бюджете предусмотрено 25,3 миллиарда рублей, сообщил кабмин.

Турпоток по России зимой может составить до 18 миллионов человек. Это на 8% больше, чем годом ранее, рассказал замглавы кабмина России Дмитрий Чернышенко.