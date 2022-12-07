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Политика

Новости часа: Путин отметил в СПЧ потенциал международной правозащитной площадки

Новости часа: Путин отметил в СПЧ потенциал международной правозащитной площадки

Путин заявил о необходимости создания спеццентра для реабилитации раненых в ходе СВО

Путин предложил обсудить защиту прав жителей Донбасса

Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека

Новости часа: Песков прокомментировал ситуацию с госпереворотом в ФРГ

Мишустин призвал наращивать темпы выполнения задач по обеспечению ВС России

Мишустин провел заседание Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ

Песков прокомментировал информацию о якобы новой волне мобилизации

Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутренней безопасности страны

Путин подписал закон о продлении на Кубани эксперимента по курортному сбору до 2025 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российский Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) мог бы стать эффективной международной площадкой по защите прав человека. Об этом заявил Владимир Путин.

Правительство РФ в 2023 году продолжит поддержку авиакомпаний. В бюджете предусмотрено 25,3 миллиарда рублей, сообщил кабмин.

Турпоток по России зимой может составить до 18 миллионов человек. Это на 8% больше, чем годом ранее, рассказал замглавы кабмина России Дмитрий Чернышенко.

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