В Кремле выразили обеспокоенность санкционным поведением США

Россия обеспокоена санкционным поведением США, поскольку оно является непредсказуемым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так пресс-секретарь прокомментировал сообщения о том, что Белый дом готовится запретить российским банкам проводить некоторые операции в долларах. В связи с этим у РФ есть определенные планы, задача которых – снизить риски из-за возможных санкций.

Песков также подчеркнул, что Россия призывает США отказаться от провокаций и нагнетания напряженности в Европе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.