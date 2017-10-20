Неплательщиков алиментов теперь смогут задерживать без участия полиции

Злостным неплательщикам алиментов теперь станет еще труднее забыть о своих обязанностях по содержанию детей или недееспособных родителей. Задерживать их смогут судебнные приставы без участия полиции. Об этом позаботилась Госдума: она приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

За долги по алиментам можно получить 15 суток административного ареста или штраф до 20 тысяч рублей. Если и это не подействует, должнику грозит тюремное заключение сроком на один год. Подробности смотрите в сюжете телеканала Москва 24.