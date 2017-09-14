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14 сентября 2017, 06:45

Общество

Интернет-пользователи получили предупреждение о якобы радиоактивных гаджетах

Интернет-пользователи получили предупреждение о якобы радиоактивных гаджетах

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Интернет-пользователи накануне получили пугающее предупреждение. В сообщении всем настоятельно рекомендовали выключить и отложить подальше мобильные телефоны и другие гаджеты, которые в определенные часы этой ночью якобы могли стать опасными для здоровья из-за радиации.

Пользователи социальных сетей активно делились новостью, благодаря чему с ней за короткое время познакомились миллионы. В итоге выяснилось, что сообщение оказалась "уткой".

Ранее интернет сотрясла история, рассказанная на одном из заводов всемирно известного бренда. В ней говорилось о том, что в популярный напиток якобы попала ВИЧ-инфекция. Подробности смотрите в сюжете телеканала "Москва 24".
видео общество техника Иван Лозовой Роман Еременко
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