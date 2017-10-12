Форма поиска по сайту

12 октября 2017, 11:45

Мэр Москвы

Новый лечебный корпус Морозовской детской больницы принял первых пациентов

Новый лечебный корпус Морозовской детской больницы принял первых пациентов. При благоустройстве объекта постарались уйти от стандартного образа. клиники, сообщил в своем микроблоге в Twitter Сергей Собянин.

О завершении строительства лечебного корпуса стало известно в середине сентября. Тогда мэр Москвы отметил, что создана "одна из лучших в мире многопрофильных детских клиник", где можно лечить практически все болезни. Подробности смотрите в сюжете телеканала Москва 24.
видео Сергей Собянин мэр Москвы медицина дети Вероника Иващенко

