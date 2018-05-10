Поезд протаранил фуру в Ленинском районе Подмосковья. Авария произошла на нерегулируемом переезде в совхозе имени Ленина. Большегруз с продуктами не успел пересечь пути. Грузовой состав разорвал его на две части и отбросил в разные стороны. В результате происшествия жертв нет. Поезд с рельсов не сошел. Последствия сейчас устраняют. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.