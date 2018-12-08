Пограничные катера Украины угрожали России применением оружия

Пограничные катера Украины с августа угрожали России применением оружия. В радиоэфире они заявляли, что откроют огонь на поражение в случае приближения к ним на расстояние менее трех с половиной километров. Об этом сообщил первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский.

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