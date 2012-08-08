Девушка прошла по краю крыши одной из высоток без страховки

В Интернет попала видеозапись, на которой девушка ходит по краю крыши одной из московских высоток. Прогулка продолжалась около двух минут. За это время экстремалка прошла пару десятков метров по узкой бетонной конструкции на высоте нескольких десятков метров.

Видео появилось в Сети всего сутки назад и уже набрало почти 120 тысяч просмотров. Впрочем, интернет-пользователи признаются, ролик привлек их вовсе не смелостью молодой девушки, а ее пышными формами.

Телеканал "Москва 24" предупреждает: не пытайтесь повторить это самостоятельно. Это опасно для жизни.