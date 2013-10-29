Пострадавшие в аварии летчики находятся в тяжелом состоянии

Пострадавшие в аварии вертолета в Жулебине летчики-испытатели находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве. Пилоты госпитализированы в 36-ю больницу. Угрозы жизни нет, они находятся в реанимации.



Вертолет Ка-52 почти полностью сгорел и восстановлению не подлежит. На месте катастрофы сейчас работают следователи. По одной из версий, причиной аварии мог стать самопроизвольный отстрел катапульты.

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