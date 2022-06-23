Медики боролись за жизнь Шатунова 1,5 часа – главврач

Медики боролись за жизнь Шатунова 1,5 часа. Об этом рассказа главврач Домодедовской больницы.

Юрий Шатунов скончался в ночь с 22 на 23 июня в карете скорой помощи в возрасте 48 лет. Где и когда будут прощаться с солистом "Ласкового мая", решат близкие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.