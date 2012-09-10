Возвращение наружной рекламы на улицы Москвы откладывается. Столичный департамент средств массовой информации и рекламы отменил аукцион на право установки и эксплуатации афишных стендов. Такое решение было принято в связи с тем, что документы для проведения торгов нуждаются в доработке. Речь идет почти о восьми тысячах конструкций, которые были демонтированы в июле. Как пишет газета "Коммерсант", в течение девяти лет компания-владелец ни разу не платила городу за их использование.