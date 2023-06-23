Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 24 и 25 июня

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14:45

Общество

Эксперты рассказали, в каких случаях страховой полис в отпуске не поможет

Эксперты рассказали, в каких случаях страховой полис в отпуске не поможет

Эксперты рассказали, в каких случаях страховой полис в отпуске не поможет

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Менее 10% египетских пляжей при отелях оборудованы сетками, защищающими туристов от акул. Это касается и популярного курорта Хургада, где недавно из-за нападения хищника погиб мужчина.

Но опасны для отдыхающих не только акулы. В Красном море живут ядовитые медузы, рыбы и морские ежи. Это повод позаботиться о страховке. Какое лечение она покроет, а какие траты лягут на плечи туристов? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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