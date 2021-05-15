Греция отменила ограничения для туристов из России

Греция отменила ограничения для российских туристов. Там ждут всех, кто сделал прививку или сдал отрицательный тест на коронавирус.

Многие ли готовы отправиться на греческие пляжи уже сейчас? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.