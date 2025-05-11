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11 мая, 10:00

Туризм

Поезд по Кавказу стал новым туристическим хитом весны

Поезд по Кавказу стал новым туристическим хитом весны

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Пятизвездочный отель на колесах – так называют туристический поезд "Жемчужина Кавказа", рейсы которого проходят по живописным маршрутам юга России. За 7 дней пассажиры посещают Адыгею, Владикавказ, Грозный, Махачкалу и Нальчик. В пути туристов ждут комфортабельные вагоны, SPA-салон, местная кухня и насыщенная экскурсионная программа.

На маршруте – горы, каньоны, минеральные источники, озера и национальные праздники. Популярность железнодорожного круиза растет: заполняемость – 95%. В планах расширение направления и новые туристические маршруты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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