Москвичи выступили против строительства Северо-Западной хорды

Жители Западного округа выступили против строительства Северо-Западной хорды. Трасса должна стать альтернативой четвертому транспортному кольцу, проложить ее планируется и по территории Кунцево. В среду, 8 августа, в этом районе прошли публичные слушания на эту тему. Москвичи недовольны тем, что шестиполосная магистраль пройдет всего в паре метров от жилых домов.

В департаменте строительства Москвы заверяют, что замечания, высказанные на публичных слушаниях, учитываются.

Напомним, строительство Северо-Западной хорды началось уже в этом году.

Магистраль начнется от Сколково, далее пройдет по улицам Витебская, Боженко, Нижние Мневники, Народного Ополчения и Алабяна. Затем трасса через Алабяно-Балтийский тоннель выйдет к Большой Академической улице, пересечет Дмитровское шоссе, далее будет идти вдоль Малого кольца железной дороги и закончится на Ярославском шоссе.

Общая протяженность дороги составит 29 км, из которых 7 км будет построено заново. Оставшиеся 22 км существующих дорог будут реконструированы и расширены.