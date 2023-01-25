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Названы люксовые автомобили, которые чаще всего парковали без номеров в Москве в 2022 году

Названы люксовые автомобили, которые чаще всего парковали без номеров в Москве в 2022 году

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В Москве рассказали, какие люксовые автомобили чаще всего парковали без номеров в 2022 году. Первую тройку заняли Lamborghini, Rolls-Royce и Bentley. Также в топе нарушителей оказались водители BMW, Mercedes, Audi, Tesla и Porsche.

Кроме того, власти составили карту с указанием улиц, откуда эвакуировали машины. На первом месте – Кутузовский проспект, далее следуют Лобненская улица, Ленинградский проспект, проспект Мира и Волгоградский проспект.

Почему увозят автомобили без номеров? И кому не придется платить за эвакуацию?Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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