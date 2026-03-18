Оптовые цены на китайские запчасти снизились в Москве

Оптовые цены на запчасти из Китая снизились в Москве. Почти за год все автомобильные детали подешевели в среднем на 9%. Закупочные цены на тормозные диски снизились на 18%, фильтры и колодки сбросили 17%, амортизаторы подешевели на 16%.

Как пояснила руководитель отдела аналитики "Евроавто" Карина Кочнева, снижение цен связано с падением курса юаня и выходом на рынок большого числа дистрибьюторов. Склады затарены, спрос снижается, поэтому дистрибьюторы снижают цены.

