С 1 июня стоимость проезда в столичном транспорте вырастет на 7%

С 1 июня подорожает проезд на общественном транспорте. Тарифы в среднем вырастут на 7%. Об этом в среду сообщила заместитель руководителя департамента транспорта Алина Бисембаева.

Перевозчики выступали за повышение цен на 30-40%, но предложение не поддержали. Льготных категорий москвичей изменение цен не коснется. Прежней останется стоимость билетов на 1-2 поездки. Также не подорожают и проездные по карте "Тройка". Изменится цена билета на 11 поездок в наземном транспорте - вырастет на 10 рублей. Также подорожает единый билет на пять поездок- тоже на 10 рублей. Стоимость единого билета на 30 дней вырастет на 150 рублей.