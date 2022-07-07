Завод "Москвич" показал изображения моделей готовящихся к выпуску автомобилей

Автомобильный завод "Москвич" показал изображения модельного ряда своих будущих машин. Их представили по время подписания договора между правительством Москвы и компанией "КамАЗ".

До конца 2022 года в столице планируют собрать минимум 600 машин. Они сойдут с того же конвейера, на котором раньше производители машины марки Renault. После того как французский производитель ушел с российского рынка, завод переименовали.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.