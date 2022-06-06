Задержанный в Шри-Ланке самолет "Аэрофлота" вылетел в Россию. По графику, лайнер должен прибыть около 01:00.

Суд снял запрет, из-за которого самолет удерживали в стране с прошлой недели. Ходатайство с просьбой приостановить действие приказа подал лично генпрокурор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

