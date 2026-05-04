Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 4 мая

4 мая в Москве действуют ограничения движения. В частности, перекрыты Садовническая и Болотная улицы, а также улицы Солянка, Ильинка и Варварка. Помимо этого, недоступны для проезда ряд набережных, переулков, мостов и площадей. На этих участках запрещена парковка. Дептранс рекомендует горожанам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться метрополитеном.

9 мая с 05:30 семь станций метро будут работать только на вход и пересадку. В списке – "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая", "Арбатская" (синяя линия) и "Библиотека им. Ленина". Пассажирам следует заранее планировать маршруты и учитывать возможные дополнительные изменения. Меры связаны с усилением безопасности в День Победы.

С 5 по 9 мая операторы мобильной связи предупреждают о возможных ограничениях в работе услуг связи. Проблемы могут коснуться доступа к интернету и отправки СМС‑сообщений. Это связано с мерами по обеспечению безопасности в праздничные дни. Операторы рекомендуют пользователям по возможности выходить в сеть через Wi‑Fi, чтобы минимизировать неудобства из‑за потенциальных перебоев в мобильной связи.

