Изменения в движении на МЦД-3 ждут москвичей в ночные часы в мае

Москвичей ждут изменения в движении на МЦД-3 в ночные часы. С 23:00 до 06:00 с 4 на 5 мая, с 5 на 6 мая и с 6 на 7 мая поезда пойдут с увеличенными интервалами. На Казанском направлении интервалы составят до 1 одного часа, на Ленинградском – до 15 минут.

Часть составов проследует укороченными маршрутами или пропустит остановки на станциях Косино и Плющево. Сейчас идет ремонт путей на участке Люберцы – Перово. Перед поездкой пассажирам рекомендуют сверяться с расписанием.

