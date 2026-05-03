Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 мая

Москвичей предупредили о затруднениях на ряде трасс в сторону Москвы. Горожане возвращаются с первых майских праздников перед предстоящей рабочей неделей.

Кроме того, дорожная авария произошла на 39-м километре Киевского шоссе. Там легковой автомобиль столкнулся с тягачом. Информация о пострадавших уточняется.

4 мая в центре Москвы на нескольких улицах временно перекроют движение. Ограничения введут во второй половине дня.

Кроме того, до 8 мая закрыт участок Арбатско-Покровской линии метро. Временно не работают 4 станции – "Мякинино", "Волоколамская", "Митино" и "Пятницкое шоссе". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.