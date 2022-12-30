"Актуальный репортаж": компьютеры зарубежных производителей могут запретить ввозить в РФ

Компьютеры и ноутбуки зарубежных производителей могут запретить ввозить в Россию. Над этим вопросом в данный момент активно работает правительство.

Предложение внесли отечественные разработчики, чтобы стимулировать спрос на свою продукцию. Привлекать покупателей готовы и крупным кешбэком.

Какие ноутбуки выпускают в России? И что они могут? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.