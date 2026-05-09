Москвичи не смогут обойти ограничение мобильного интернета с SIM-картой 9 мая

В связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Москве уже с 05:00 частично перекрыто движение, а в целях безопасности ограничен мобильный интернет. Директор информационно-аналитического агентства Денис Кусков объяснил, что обойти это ограничение с SIM-картой не удастся.

Выйти в интернет можно только дома, в офисе, в кафе, ресторанах или торгово-развлекательных комплексах через Wi-Fi. Представитель пресс-службы "Яндекс Go" Анастасия Барчук посоветовала для завершения поездок в машинах драйва включить авиарежим и Bluetooth, перевести автомобиль в режим ожидания через приложение.

